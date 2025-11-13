США заключат торговые соглашения с Сальвадором, Эквадором и Гватемалой

Три страны возьмут на себя обязательства по устранению нетарифных барьеров и расширению доступа на свои рынки для американской продукции, сообщил Белый дом

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. США объявили о согласовании трех рамочных соглашений о взаимной торговле с Сальвадором, Эквадором и Гватемалой, направленных на устранение нетарифных барьеров, укрепление цепочек поставок и повышение транспарентности доступа на рынки. Соответствующие заявления опубликованы на сайте Белого дома.

В каждом из документов говорится, что соглашения "еще больше укрепляют и развивают давние экономические отношения". Сальвадор, Эквадор и Гватемала берут на себя обязательства по устранению нетарифных барьеров и расширению доступа на свои рынки для американской продукции, в том числе сельскохозяйственной.

Соглашение с Сальвадором

Сальвадор обязался упростить регуляторные требования и процедуры одобрения для американского экспорта, включая фармацевтические препараты и медицинские изделия.

Страна подтвердила обязательства по предотвращению барьеров для услуг и цифровой торговли с США, а также отказалась от введения "дискриминационных цифровых налогов".

США и Сальвадор заявили о намерении повышать устойчивость цепочек поставок и противодействовать недобросовестной политике третьих стран, в том числе через сотрудничество в сфере госзакупок, контроля за инвестициями, экспортного контроля и борьбы с уклонением от уплаты пошлин.

Соглашение с Эквадором

В заявлении говорится, что президент США Дональд Трамп и лидер Эквадора Даниэль Нобоа подтвердили "общее видение роста для обеих стран, основанное на демократических ценностях, частной инициативе и регламентируемой правилами среде для торговли и инноваций".

"Эквадор взял на себя обязательство снизить или отменить тарифы в ключевых для США секторах, включая продукцию машиностроения, товары медицинского назначения, товары сектора информационно-коммуникационных технологий, химикаты, автомобили и некоторые виды сельскохозяйственной продукции", - отмечается в документе.

США в свою очередь "обязуются отменить ответные тарифы на некоторые виды экспорта из Эквадора, которые не могут быть выращены, добыты или произведены в Соединенных Штатах в достаточных количествах".

Стороны договорились в том числе совместно "реформировать систему импортных лицензий и регистрации предприятий пищевой и сельскохозяйственной продукции с тем, чтобы повысить транспарентность и предсказуемость и сократить избыточные препятствия для экспорта США". Также страны "продолжат работу над согласованием своих обязательств по международным договорам в области интеллектуальной собственности"

"Соединенные Штаты и Эквадор привержены укреплению сотрудничества в области экономики и национальной безопасности, повышению устойчивости цепочек поставок и внедрению инноваций посредством дополнительных мер по решению проблем нерыночных практик, а также борьбе с уклонением от пошлин и сотрудничеству в области инвестиционной безопасности и экспортного контроля", - отмечается в документе.

Соглашение с Гватемалой

Гватемала обязуется устранить нетарифные барьеры, влияющие на торговлю, "включая упрощение нормативных требований и разрешений на экспорт из США, включая фармацевтическую продукцию и медицинские приборы". Кроме того, республика примет автомобильные стандарты США.

Гватемала подтвердила намерение устранять и предотвращать барьеры для сельскохозяйственной продукции США, включая упрощение вопросов регуляторного надзора и признания уже согласованных сертификатов.

Центральноамериканская республика обязалась "соблюдать строгие стандарты защиты и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности", а также содействовать цифровой торговле.