На Сахалине планируют сохранить объем производства свинины на прежнем уровне

"Мерси агро Сахалин" намерено восстанавливать производственные мощности и поголовье

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Производство свинины в Сахалинской области планируют сохранить на прежнем уровне после пожара на предприятии "Мерси агро Сахалин", в результате которого погибли почти 1,5 тыс. свиней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Сахалинской области есть возможность наращивать объемы выпускаемой продукции другими свиноводческими предприятиями. "Мерси агро Сахалин" планирует восстанавливать производственные мощности и поголовье. В связи с этим в 2026 году показатели по производству свинины в регионе будут сохранены на уровне текущего года. Рисков для регионального рынка мяса свинины не прогнозируется", - заявила министр сельского хозяйства и торговли области Инна Павленко, ее слова приводит пресс-служба.

По данным правительства, восстановительные работы на предприятии проведут за счет страховых компенсаций. Состояние выживших животных оценено специалистами агентства ветеринарии и племенного животноводства, определена площадка для уничтожения павших свиней. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание обогревающего оборудования.

Пожар на свинокомплексе компании "Мерси агро Сахалин" произошел 5 ноября. Погибли порядка 1,5 тыс. свиней, в том числе 460 голов маточного поголовья. По оценке специалистов, потери в мясе могут составить 15% от годового объема производства, на восстановление понадобится около года.