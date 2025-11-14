Yicai: Baidu в 2026 году выпустит ИИ-чип нового поколения Kunlun M100

Он будет отличаться более оптимизированной производительностью

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Китайская технологическая компания Baidu намеревается выпустить в 2026 году чип для задач искусственного интеллекта нового поколения Kunlun M100. Об этом сообщило издание Yicai.

Kunlun M100 будет отличаться более оптимизированной производительностью.

Кроме того, Baidu также планирует выпустить в 2027 году еще более мощный чип M300 для обучения и вывода данных.

Чипы Kunlun от Baidu уже применяются в Китае в таких секторах, как интернет-финансы, энергетика, транспорт и образование.

В августе серверы Baidu с искусственным интеллектом на базе чипов Kunlun выиграли тендер, проводимый мобильным оператором China Mobile. Это стало важным шагом на пути к применению китайских чипов с искусственным интеллектом в крупномасштабных инфраструктурных проектах, пишет издание.

Baidu начала разрабатывать собственные чипы в 2011 году. В 2021 году была создана отдельная специализированная компания Kunlunxin.