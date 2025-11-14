ЦБ введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций

В частности, на признаки мошеннических переводов будут проверяться операции с цифровым рублем

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России утвердит с 1 января 2026 года новый перечень признаков операций, которые осуществляются под влиянием мошенников. Это следует из приказа регулятора.

"Установить с 1 января 2026 года признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием", - говорится в сообщении.

Согласно приказу, на признаки мошеннических переводов будут проверяться операции с цифровым рублем. Признаком мошенничества также будет считаться смена номера телефона на портале "Госуслуги" за 48 часов до направления распоряжения о переводе денежных средств.

Ранее в пресс-службе Банка России сообщали, что проверке регулятора будут подлежать операции через Систему быстрых платежей от 200 тыс. рублей, совершаемые в адрес "незнакомого" получателя. Новый критерий подозрительных операций будет касаться не перевода клиентом средств самому себе, а последующих переводов другому человеку, уточнили в ЦБ.