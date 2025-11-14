В Подмосковье в 2026 году планируют создать около 85 тыс. рабочих мест

Этого намерены достичь благодаря активному привлечению новых инвесторов и расширению действующих производств

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Активное привлечение новых инвесторов и расширение действующих производств в Московской области позволит создать в следующем году порядка 85 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Ежегодно Московская область наращивает количество привлекаемых в основной капитал инвестиций. При этом инвестиции - это не просто деньги. Это новые производства, новые рабочие места. Так, в следующем году, исходя из заявленных инвестиционных проектов, мы рассчитываем, что будет создано около 85 тыс. рабочих мест", - сказала Зиновьева.

По ее словам, Подмосковье является лидером в РФ по количеству и эффективности особых экономических зон и индустриальных парков. В настоящее время в регионе насчитывается шесть особых экономических зон, 75 индустриальных парков и 19 промышленных технопарков. Совокупно их резидентами являются более 2,5 тыс. компаний.

"Мы ежегодно привлекаем около 100 новых резидентов. Они реализуют свои проекты в разных сферах - это производство и лекарств, и логистических роботов, и лакокрасочной продукции", - добавила Зиновьева.