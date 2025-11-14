В эксперименте по контролю автобусных перевозок примут участие более 30 регионов

Эксперимент пройдет с 15 января по 1 ноября 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 30 регионов первыми примут участие в эксперименте по цифровому контролю автобусных перевозок между регионами, который пройдет в РФ с 15 января по 1 ноября 2026 года, сообщил ТАСС генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

"Более 30 регионов присоединятся к эксперименту по цифровому контролю межрегиональных пассажирских перевозок с помощью госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Санкт-Петербург, Новгородская, Калужская, Нижегородская и Тверская области станут пионерами по отработке эксперимента. Отработку начнем на направлениях между Москвой и Петербургом, столицей и Казанью, далее маршруты на юг страны, впоследствии система будет масштабироваться на все регионы страны", - рассказал Райкевич. Всего соглашения об эксперименте подписаны с 32 регионами.

По его словам, это позволит сократить согласование маршрутов за счет перевода всего процесса полностью в цифру, а также анализировать пассажиропоток между регионами на основе объективных данных. "В свою очередь пассажирам такая система позволит еще перед покупкой билета убедиться в легальности перевозчика", - добавил Райкевич.

Платформа будет интегрирована с сервисом "Народный контроль", что даст возможность оперативно подать жалобу на некачественные услуги. Решение повысит безопасность перевозок и создаст стимул для работы на этом рынке легальным предприятиям, заинтересованным в оказании качественных услуг.

Ранее правительство утвердило постановление о запуске эксперимента по созданию системы контроля пассажирских перевозок. Он пройдет с 15 января по 1 ноября 2026 года. Государственная информсистема объединит перевозчиков, пассажиров, автовокзалы и органы власти, позволит автоматически выявлять рейсы, которые выполняются без разрешений или существуют только "на бумаге". Процесс согласования новых межрегиональных маршрутов полностью перейдет в электронный формат и сократится с 63 до 33 дней.