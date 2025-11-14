В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения

Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Краснодара и Геленджика, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аэропорт Геленджика будет готов к обслуживанию с 08:30 мск.