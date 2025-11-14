Треть опрошенных россиян сталкивалась с коллекторами за последний год

В то же время 38% респондентов отметили, что за последний год сотрудники ПКО стали работать более цивилизованно, следует из исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. За последний год 34% россиян сталкивались с сотрудниками профессиональных коллекторских агентств (ПКО) и с их деятельностью. При этом 38% отметили, что за последний год сотрудники ПКО стали работать более цивилизованно, говорится в опросе финансового маркетплейса "Выберу.ру" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (материалы имеются в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, 21% респондентов ответили, что не увидели существенных изменений в работе коллекторов. 27% затруднились ответить на вопрос, так как впервые сталкивались с коллекторами. И лишь 14% отметили, что сотрудники стали работать менее цивилизованно (годом ранее 20% склонялись к данному ответу).

При этом 68% россиян в случае возникновения финансовых трудностей планируют урегулировать вопрос на досудебной стадии, а доля тех, кто намерен идти в суд, снизилась по сравнению с прошлым годом до 32%.

41% опрошенных назвали смс-сообщения наиболее комфортным способом взаимодействия по вопросу просроченной задолженности, 37% - чат-боты, нейропомощников, напоминания в личном кабинете кредитора. 14% высказались в пользу уведомления по средствам Почты России.

В опросе приняли участие 3 568 респондентов, являющихся пользователями финансовых услуг (кредиты, займы).