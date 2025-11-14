Эксперт Леонов не исключил снижения цен на сахар в России вслед за мировыми

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" рассказал, что средние оптовые цены на сахар в РФ в конце октября составили 42 920 руб./т

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость сахара в России может снизиться на фоне снижения мировых цен, а также хороших внутренних запасов, сообщил ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Оптовые цены на сахар в России обычно более чувствительны к мировым трендам, а также к объему собственного производства. Позитивные прогнозы урожая сахарной свеклы 2025 года и производства сахара нового сезона, а также наличие высоких переходящих запасов являются факторами, оказывающими понижающее давление на внутренние цены. В условиях снижения мировых цен и хороших внутренних запасов можно ожидать сохранения понижательной тенденции, особенно в оптовом сегменте", - сказал Леонов.

Он также рассказал, что средние оптовые цены на сахар в России в конце октября составили 42 920 руб./т, что на 15,4% ниже, чем год назад.

В то же время средние розничные цены на сахар-песок в аналогичный период составили 71,4 руб./кг, что на 2,2% ниже года ранее.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщила, что среднее значение индекса цен на сахар ФАО в октябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 5,3%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2020 года.