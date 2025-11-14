В аэропортах семи городов сняли временные ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

САРАТОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропортах в Казани, Нижнекамске (Татарстан), Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове и Уфе. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево), Оренбург, Пенза, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.