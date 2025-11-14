ЦБ не ожидает двузначных значений инфляции в период ее временного ускорения

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что регулятор ждет недолгого ускорения инфляции в начале 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России не ожидает двузначных значений инфляции в период ее временного ускорения в декабре-январе. Об этом сообщил журналистам советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Нет, не ожидается", - сказа он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор ждет недолгого ускорения инфляции в начале 2026 года, но это не отменяет смягчения денежно-кредитной политики.