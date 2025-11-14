В ЦБ допустили как снижение ключевой ставки до конца года, так и ее сохранение

На декабрьском заседании будет представлена вся совокупность факторов, добавил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки Банка России до конца этого года возможно, как и ее сохранение. Об этом сообщил журналистам советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки. На декабрьском заседании мы будем озвучивать всю совокупность факторов. Но до декабря мы еще получим много информации", - сказал он.