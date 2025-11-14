Московские видеоигровые студии договорились о публикации игр на индийском рынке

Всего на конференции India Game Developer Conference 10 столичных компаний представили более 15 игр на стенде Московского кластера видеоигр и анимации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московские видеоигровые студии достигли договоренностей о публикации своих проектов на индийском рынке в ходе участия в крупнейшей игровой конференции Индии India Game Developer Conference (IGDC), которая проходила в Ченнае с 5 по 7 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.

"По итогам трехдневной работы московские разработчики договорились с издателями о публикации проектов на индийском рынке и создании совместных мобильных игр. Крупнейший национальный индийский магазин приложений Indus Appstore планирует размещать мобильные игры московских студий на своей платформе. Наибольший интерес у индийских партнеров вызвали казуальные игры, экшен-проекты и гонки российских разработчиков", - рассказали в пресс-службе.

Всего на конференции 10 столичных компаний представили более 15 игр на стенде Московского кластера видеоигр и анимации, бизнес-миссию организовало Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ) при экспертной поддержке Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ). Можно было ознакомится с проектами различных жанров, а российский магазин приложений RuStore представил индийским партнерам свою платформу для дистрибуции мобильных игр.

Более 10 издателей, среди которых ведущие на индийском рынке компании Dot9Games, Gametion Technologies, Yaksha Studios, планируют до конца года отобрать российские проекты для продвижения на местном рынке. Кроме того, несколько видеоигровых организаций планируют открыть представительства в России и присоединиться к Московскому кластеру видеоигр и анимации. Среди них иранский разработчик Kingkode - тегеранская студия, специализирующаяся на мобильных спортивных и гоночных играх, а также представители индийской игровой индустрии. Также в рамках заключенного в ходе бизнес-миссии соглашения между РВИ и Ассоциацией создателей иммерсивного цифрового контента штата Махараштра, планируется создание совместных мобильных игр, которые будут выходить одновременно в России и Индии.

"Индия - один из самых перспективных и быстрорастущих игровых рынков мира с аудиторией около 500 млн игроков. Участие в IGDC стало седьмой международной бизнес-миссией Агентства креативных индустрий в этом году и подтверждает системный подход к продвижению московских разработчиков на ключевых азиатских площадках. Достигнутые договоренности открывают нашим студиям доступ к огромному рынку, создают базу для долгосрочного сотрудничества и демонстрируют, что московские игры конкурентоспособны на глобальном уровне", - цитирует пресс-служба руководителя АКИ Москвы Гюльнару Агамову.