В Крыму сократят закладку орехов в 1,5-2 раза

Это связано с достижением оптимального объема

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Оптимальный объем закладки орехоплодных культур достигнут в Республике Крым к 2025 году. Со следующего, 2026 года, объем закладки сократят в 1,5-2 раза, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

"У нас были достаточно большими объемы закладки орехоплодных, и тот объем, который сейчас достигнут, оптимален. Его нужно поддерживать, но закладывать небольшими объемами. Если раньше мы закладывали по 200-300 га (в год - прим. ТАСС), то сейчас, я думаю, будет 100-150 га. В 2025 году было заложено порядка 220 га", - рассказал он.

Основные орехи, выращиваемые в Крыму, это миндаль и фундук. Министр добавил, что не все аграрии готовы работать с орехом, так как это "долгая" культура - первый урожай появится примерно через семь лет.