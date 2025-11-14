Набиуллина: плавающий валютный курс во многом абсорбировал шоки от санкций

Российская экономика, несмотря на "огромные шоки 2022 года", достаточно быстро восстановилась, указала глава ЦБ

АЛМА-АТА, 14 ноября. /ТАСС/. Плавающий валютный курс во многом помог абсорбировать шоки, с которыми столкнулась российская экономика в 2022 году в результате санкций. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Конгрессе финансистов Казахстана.

"У нас экономика, несмотря на огромные шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась. <…> Были очень гибкие условия макроэкономические, в том числе плавающий валютный курс. Я считаю, что он абсорбировал во многом те шоки, которые произошли", - сказала она.