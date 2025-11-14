Терминалы "ДелоПортс" работают штатно после атаки БПЛА на Новороссийск

Никто не пострадал, говорится в сообщении ГК "Дело"

Редакция сайта ТАСС

Новороссийский морской порт © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Фрагменты беспилотников упали на контейнерный терминал ГК "Дело" в Новороссийске, никто не пострадал, терминалы "Делопортс" работают в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении ГК "Дело".

В сообщении отмечается, что при атаке БПЛА на "город-герой Новороссийск зафиксировано падение" фрагментов беспилотников на контейнерный терминал НУТЭП (Новороссийского узлового транспортно-экспедиторского предприятия - прим. ТАСС). Терминалы "Делопортс" работают в штатном режиме в соответствии с внутренними инструкциями и инструкциями соответствующих органов и ведомств.

Ведутся работы по устранению последствий.

"МЧС, в частности 2-м отрядом Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю, при поддержке соответствующих служб НУТЭП потушено возгорание. Пострадавших нет", - сообщает ГК "Дело".

По данным Минобороны, за ночь сбито 66 БПЛА над регионом и 59 - над Черным морем. Минимум четыре многоквартирных и два частных дома повреждены при атаке ВСУ на Новороссийск, пострадал один человек. Также повреждено гражданское судно в порту, ранены трое членов экипажа. Кроме того, обломки БПЛА упали на нефтебазу комплекса "Шесхарис", контейнерный терминал.