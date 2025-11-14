В ГД внесут законопроект о льготе для социальных предприятий

Предлагается уменьшать налоговую базу налога на прибыль таких организаций на сумму инвестиций, направленных на социально ориентированную деятельность

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о налоговой льготе для предприятий, инвестирующих в развитие социальной сферы. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Соавтором документа выступила первый замруководителя фракции Яна Лантратова. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ, установив налоговую льготу для социальных предприятий. Предлагается уменьшать налоговую базу налога на прибыль таких организаций на сумму инвестиций, направленных на социально ориентированную деятельность, но не более чем на 30% от произведенных затрат.

"Наш законопроект создает механизм, который позволит предприятиям больше вкладывать средств в развитие социальной сферы - в создание новых рабочих мест для пенсионеров и людей с инвалидностью, в развитие реабилитационных центров и служб социальной поддержки граждан", - сказал Миронов ТАСС. Он отметил, что предлагаемый механизм может стать стимулом для бизнеса инвестировать в развитие социальной сферы.