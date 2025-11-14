Ростех представит на выставке в Дубае новый комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е"

Зенитный ракетный комплекс предназначен, в частности, для защиты промышленных и административных объектов и способен поражать все типы аэродинамических целей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представит международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Панцирь-СМД-Е", разработанный холдингом "Высокоточные комплексы". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Ростех "представит на международной выставке Dubai Airshow 2025 линейку новейших разработок для противовоздушной обороны. Посетители выставки в Дубае смогут ознакомиться с новым зенитным ракетным комплексом "Панцирь-СМД-Е". Кроме того, впервые на Ближнем Востоке Ростех представит компактную РЛС ближней зоны", - сказали в пресс-службе.

В Ростехе уточнили, что новый "Панцирь" разработан холдингом "Высокоточные комплексы" в ответ на современные угрозы применения беспилотников. Он предназначен для защиты промышленных и административных объектов, способен поражать все типы аэродинамических целей, в том числе любые беспилотники.

"Комплекс "Панцирь-СМД-Е" в этом году уже привлек особое внимание зарубежных партнеров на выставке IDEX в Абу-Даби. Угрозу массированных атак беспилотников сегодня понимают во всем мире, и новый модульный "Панцирь" предлагает гибкое решение - его можно размещать на крышах зданий либо подготовленных площадках. Возможность увеличения боекомплекта до 48 мини-ракет позволяет эффективно отражать массовые налеты БПЛА и надежно защищать объекты, в том числе промышленную, социальную, транспортную инфраструктуру, другие сооружения. Мы ожидаем, что интерес к этому комплексу на Dubai Airshow 2025 будет высоким", - сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, слова которого приводят в пресс-службе.

По ее данным, на выставке также будет представлен переносной ЗРК ближнего действия "Верба", предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. Он сохраняет эффективность даже в условиях сильных оптических помех. Для повышения мобильности и удобства расчет может использовать опорно-пусковую установку "Джигит", которая разворачивается на боевой позиции всего за три минуты. Она позволяет запускать две ракеты ПЗРК "Верба" или "Игла", реализуя принцип "выстрелил - забыл". Установку можно применять стационарно либо установить в кузове автомобиля, а также разобрать на части и переносить вручную.

Кроме того, впервые на Ближнем Востоке холдинг представит компактное решение для мониторинга беспилотной и малой авиации - радиолокационную станцию обзора воздушного пространства ближней зоны. Она весит 45 кг, может перевозиться на мобильных транспортных средствах и способна обнаруживать средние беспилотники на расстоянии не менее 7,5 км.