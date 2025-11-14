Нацбанк Белоруссии отметил устойчивую ситуацию в экономике страны

Власти ориентируются на стимулирование внутреннего спроса

АЛМА-АТА, 14 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии считает экономику страны устойчивой, власти ориентируются на стимулирование внутреннего спроса. Об этом заявил первый заместитель председателя правления финансового регулятора республики Александр Егоров.

"Мы видим, что экономика довольно устойчивая. Мы по-прежнему нацелены на стимулирование внутреннего спроса, прежде всего связанного с инвестициями", - сказал он на пленарном заседании XIII Конгресса финансистов Казахстана.

По его словам, на уровне Национального банка вводятся ограничения, связанные с потребительским кредитованием.

"Причем связанным с импортом. У нас нет ограничения на потребительские кредиты, связанные с товарами отечественного производства. Наоборот, мы разрабатываем различные стимулирующие программы", - отметил он.

Егоров также сообщил, что темпы роста экономики, которые были в Белоруссии в 2023-2024 годы, сопровождались существенным погашением внешнего валового долга.

"И за счет роста ВВП в долларах это соотношение стало таким комфортным, которого давно в нашей истории не было", - добавил первый зампред правления Нацбанка.