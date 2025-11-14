ЦБ: снижение напряженности рынка труда внушает умеренный оптимизм

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов отметил, что регулятор не видит дальнейшего ухудшения ситуации

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Рост напряженности рынка труда остановился, об этом говорят опросы, и такая ситуация внушает умеренный оптимизм. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Екатеринбурге.

"Что можно сказать про рынок труда: по крайней мере, мы перестали видеть дальнейшее ухудшение ситуации. То есть рост напряженности приостановился. <...> Опросы говорят, что да, как минимум рост дальнейшей напряженности на рынке труда остановился. Наверное сильного, уверенного разворота трендов пока не произошло, но <...> дальнейшего ужесточения нет, и это фактор, который внушает умеренный оптимизм", - сказал Тремасов.

Тем не менее, ЦБ видит преобладание проинфляционных рисков со стороны рынка труда.

По словам Тремасова, уровень безработицы в стране остается вблизи исторических минимумов, показатель является абсолютным рекордом среди всех крупных экономик мира. Средняя зарплата в РФ растет примерно на 13-14% по итогам года. "Да, есть замедление, но это все равно очень высокие темпы роста, опережающие рост производительности. Конечно, с этой стороны проинфляционные эффекты преобладают", - отметил он.