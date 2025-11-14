На пути в Крым и из него задерживаются 12 поездов

Время задержек составляет от 1,5 до 4,5 часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. На пути в Крым семь поездов дальнего следования "Таврия" и пять в обратном направлении задерживается. Время задержки составляет от 1,5 до 4,5 часа, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс".

Так, на пути в Крым задерживаются: поезд №007 Санкт-Петербург - Севастополь на 4 часа; №327 Кисловодск - Симферополь на 2,5 часа;№092 Москва - Севастополь на 2 часа; №316 Адлер - Симферополь на 1,5 часа; №195 Москва - Симферополь на 2 часа; №162 Пермь - Симферополь на 2 часа; №028 Москва - Симферополь на 1,5 часа.

По направлению из Крыма из графика выбились: поезд №068 Симферополь - Москва на 4,5 часа; №328 Симферополь - Кисловодск на 4 часа; №078 Симферополь - Санкт-Петербург на 3 часа; №196 Симферополь - Москва на 3 часа; №092 Севастополь - Москва на 3 часа.

Перевозчик добавил, что время задержки в пути может измениться.