Nikkei Asia: рынок мобильных приложений вырастет до $750 млрд к 2030 году

Это произойдет на фоне развития отрасли в странах Азии, сообщил портал со ссылкой на прогнозы Google

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Мировой рынок мобильных игр и приложений к 2030 году вырастет до $750 млрд на фоне развития отрасли в странах Азии. Об этом сообщил портал Nikkei Asia со ссылкой на прогнозы американской технологической компании Google.

Представители компании отметили, что объем покупок в приложениях в развивающихся странах Азии с начала 2025 года вырос на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как в США и других странах с развитой экономикой этот показатель снизился на 3%.

В качестве самого быстрорастущего рынка приложений в Азии компания выделила Вьетнам, где с начала года пользователи потратили на покупки в приложениях на 65% больше денег, чем за аналогичный период прошлого года. За 2024 год приложения от вьетнамских разработчиков скачали около 6 млрд раз по всему миру.

Как отмечается в публикации, Google представила эти данные на конференции Google Apps Summit, которая прошла в Хошимине 11-12 ноября. Вьетнам впервые принял это мероприятие от Google. Оно собрало более 700 разработчиков и экспертов из Китая, Индии, Республики Корея, Австралии и других стран. Главными темами конференции стали новые тенденции в разработке приложений, стратегии по повышению прибыли и применение нейросетей при создании программного обеспечения.