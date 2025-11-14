В США окончательно сняли ограничения на добычу нефти на Аляске

Это решение поспособствует созданию рабочих мест и укреплению топливной безопасности Соединенных Штатов, указал министр внутренних дел Дуглас Бергам

Редакция сайта ТАСС

© BP via Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа окончательно отменила введенные при его предшественнике Джо Байдене ограничения на добычу нефти и газа на Аляске. Об этом заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам.

"Отменяя правила 2024 года, мы следуем курсу, заданному президентом Трампом, по раскрытию энергетического потенциала Аляски, созданию рабочих мест для жителей ее северной части и укреплению топливной безопасности Америки", - сказал Бергам, его слова приводит агентство Reuters.

Последние введенные при Байдене ограничения были связаны с запретом на передачу в аренду для разработки 4,3 млн га принадлежащих федеральному правительству земель в северной части штата, которые образуют Национальный нефтяной резерв на Аляске. Также установленное в 2024 году регулирование предусматривало жесткие условия для разработки еще 800 тыс. га территории. Как отмечает Reuters, это решение - значимый шаг в реализации энергетической политики Трампа по расширению добычи в США под лозунгом "Бури, детка, бури" (Drill, baby, drill).

Агентство указало, что объединение местных коренных жителей "Голос арктических инупиатов" приветствовало снятие ограничений, поскольку развитие месторождений внесет значительный вклад в налоговые поступления для северных районов Аляски.

В январе Трамп заявил, что его администрация вновь разрешит добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска и снимет ограничения, введенные при Байдене.