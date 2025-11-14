Установлен диапазон цены размещения в рамках IPO ДОМ.РФ

Показатель находится на уровне 1 650-1 750 рублей за акцию

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ценовой диапазон для предварительного сбора заявок в рамках IPO (первичное публичное предложение акций) ДОМ.РФ установлен на уровне 1 650-1 750 рублей за акцию. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия информации.

"Определить ценовой диапазон для предварительного сбора заявок: нижняя граница ценового диапазона - 1 650 рублей, верхняя граница ценового диапазона - 1 750 рублей", - говорится в сообщении.

Предварительный сбор заявок на участие в размещении пройдет с 10:00 мск 14 ноября по 19:00 мск 19 ноября.