Ключевой центр электроснабжения Приморья модернизировали, увеличив мощность на 77 МВт

Это повысит надежность электроснабжения Владивостока и даст возможность присоединять к сетям строящиеся жилые дома и предприятия

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Энергетики модернизировали ключевой центр электроснабжения Приморского края, увеличив его мощность на 77 МВт. Это даст возможность присоединять новое жилье и предприятия, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Модернизация позволит увеличить на 77 МВт выдачу мощности электростанции в энергосистему Приморья. Это повысит надежность электроснабжения Владивостока и даст возможность присоединять к сетям строящиеся жилые дома и предприятия", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и газоснабжения Приморья Елены Шиш.

Уточняется, что специалисты филиала ПАО "Россети" - МЭС Востока установили оборудование для подключения новых линий электропередачи от Владивостокской ТЭЦ-2 на подстанции 220 кВ "Волна". Они смонтировали две новые линейные ячейки 110 кВ, оснастив их высоконадежными элегазовыми выключателями, современными измерительными трансформаторами. Кроме того, на объекте обновили микропроцессорные системы релейной защиты. Все использованное оборудование произведено в России.

Модернизация подстанции "Волна" является одним из этапов масштабной работы по снижению рисков энергодефицита на юге Приморья и развитию Владивостока. Сейчас строится подстанция и линии электропередачи для выдачи в сеть дополнительной мощности Приморской и Партизанской ГРЭС. Кроме того, планируется создание еще одного энергоцентра в Артеме. В целом новая сетевая инфраструктура обеспечит поступление в энергосистему края более 1000 МВт мощности.