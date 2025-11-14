Набиуллина назвала ошибкой сигнал о смягчении ДКП в 2024 году

Глава ЦБ подчеркнула, что помимо самих решений по ставкам, очень важна коммуникация

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Петр Ковалев/ ТАСС

АЛМА-АТА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что регулятор в 2024 году несколько ошибся в коммуникации по ключевой ставке, дав сигнал, который был неверно интерпретирован рынком, и это повлекло за собой высокий рост кредитной активности. Об этом она сообщила на Конгрессе финансистов Казахстана.

"В прошлом году у нас была некоторая ошибка в коммуникациях, мы тогда повысили ставку до 16%. Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года обозначили, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку <...>. В основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция. Возникли ожидания быстрого смягчения ДКП, тогда бизнес брал много кредитов по плавающим ставкам в надежде, что ставки будут быстро снижаться. Кредитная активность продолжала расти очень высокими темпами", - отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что помимо самих решений по ставкам, очень важна коммуникация, и ЦБ постоянно старается выверять и анализировать все действия по ставке.