Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев по МСФО составила 35 млрд рублей

Комиссионный доход вырос до 34 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Совкомбанк снизил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - сентябрь 2025 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 38%, до 35 млрд руб. Об этом говорится в отчетности банка, опубликованной на портале раскрытия информации.

При этом, по данным отчетности, комиссионный доход вырос на 34%, до 34 млрд руб. в годовом сравнении.