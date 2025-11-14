В Воронеже открылся логистический комплекс Wildberries & Russ

Его площадь составляет 156 тыс. кв. м

ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Открытие логистического комплекса компании Wildberries & Russ состоялось в Воронеже. В торжественном мероприятии приняли участие исполнительный директор объединенной компании Роберт Мирзоян и губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщила пресс-служба компании.

"Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) торжественно открыла логистический комплекс в Воронеже. В мероприятии приняли участие главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян и губернатор Воронежской области Александр Гусев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что логистический комплекс был запущен в два этапа. Его площадь составляет 156 тыс. кв. м, а вместимость превышает 90 млн единиц товаров. Операционная зона комплекса оснащена современной техникой. На объекте будет установлен трехуровневый сортировочный конвейер, который сможет обрабатывать больше 1,3 млн единиц товара в сутки. Это поможет ускорить процесс сортировки товаров в несколько раз.

Наличие логистического комплекса в Воронеже будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего бизнеса в регионе, полагают в компании. Оно позволит оптимизировать цепочки поставок и сохранить высокую скорость доставки заказов. При этом местные продавцы получат дополнительную возможность для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику. "На данный момент логоцентр принимает более 500 тыс. товаров ежедневно, а в перспективе планируется увеличение до 1,8 млн единиц", - отметили компании.

"Новый логистический комплекс в Воронеже стал важным элементом инфраструктуры РВБ в регионе. Современное оборудование центра уже обеспечивает бесперебойную логистику сотен тысяч товаров ежедневно. После завершения технического оснащения производительность центра превысит миллион товаров в день. Это позволит существенно ускорить процесс доставки и значительно расширить логистические мощности компании в регионе", - цитирует пресс-служба Мирзояна.

Губернатор Гусев в свою очередь отметил, что Воронежская область всегда рада перспективным инвестиционным проектам. "Сегодняшнее событие подтверждает: когда органы власти и бизнес находят взаимопонимание, действуя ради достижения главной цели - повышения комфорта граждан, любая полезная идея успешно воплощается. Благодарю руководство компании "РВБ" за доверие к нашему региону и вклад в его социально-экономическое развитие. Рассчитываю, что наше взаимодействие продолжит укрепляться", - передает слова Гусева пресс-служба Wildberries & Russ.