Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Курс юаня составлял 11,4295 рубля

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост ведущих индексов. Курс юаня также рос в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,16% - до 2 547,32 и 995,6 пункта соответственно. Курс юаня рос на 7,95 копейки - до 11,4295 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 548,1 (+0,19%) индекс РТС составлял 995,9 пункта (+0,19%). В это же время курс юаня рос до 11,428 рубля (+7,85 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,13% и находился на уровне 2 546,67 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.