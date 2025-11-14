Транспортировка казахстанской нефти после инцидента в Новороссийске идет штатно

На прием и транспортировку нет ограничений, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики

Нефтеперевалочный комплекс "Шесхарис" © Михаил Метцель/ ТАСС

АСТАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Казахстан в штатном режиме транспортирует нефть по маршрутам Атырау - Самара и Актау - Махачкала после инцидента с возгоранием на нефтетерминале "Шесхарис" в порту Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Министерство энергетики Республики Казахстан в связи с инцидентом на нефтетерминале "Шесхарис" в порту Новороссийск сообщает следующее. По состоянию на текущий час прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау - Самара и Актау - Махачкала осуществляются в штатном режиме, без ограничений", - говорится в заявлении.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края проинформировали, что специалисты ликвидировали возгорание, возникшее на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет.

Как отметили в Минэнерго Казахстана, "ведомство находится на связи с компанией "Транснефть" для получения оперативной информации". Ситуация находится на постоянном контроле министерства.