Убыток "Совкомфлота" за девять месяцев по МСФО составил $398 млн

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Чистый убыток "Совкомфлота" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2025 года составил $398 млн против $505 млн прибыли годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка "Совкомфлота" за девять месяцев составила $940,7 млн. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента достигла $763,3 млн.

"В течение отчетного периода компания выплатила акционерам дивиденды, объявленные в предыдущие периоды, в общей сумме 447 тыс. рублей (эквивалент $4,6 тыс.). За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года, компания не объявляла дивиденды акционерам", - отметили в "Совкомфлоте".

О компании

Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Компания специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях.