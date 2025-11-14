ТГК-2 завершила подготовку энергообъектов к отопительному периоду

Перед отопительным периодом создан резерв материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ, отметили в компании

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Территориальная генерирующая компания №2 (ТГК-2) получила паспорт готовности своих энергообъектов к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов, говорится в сообщении компании.

"В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период на электростанциях ТГК-2 выполнены ремонты основного и вспомогательного оборудования, проведены необходимые обследования и диагностика зданий и сооружений, экспертизы промышленной безопасности, проверена надежность и работоспособность систем пожаротушения, противоаварийной автоматики", - подчеркнули в компании.

Кроме того, перед отопительным периодом создан резерв материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ, привлечены ремонтный персонал и спецтехника. В соответствии с поручением Минэнерго РФ на теплоэлектростанциях ТГК-2 также сформированы необходимые запасы резервного топлива.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин распорядился передать находящийся в собственности РФ пакет акций ТГК-2 в доверительное управление компании "Газпром энергохолдинга" "Центрэнергохолдинг". Речь идет о передаче пакета а более чем 84%.

В 2023 году вступило в силу решение Ленинского районного суда Ярославля об обращении в доход государства принадлежавших бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву пакета акций (более 83%) ТГК-2 стоимостью около 80 млрд руб.