Спецфонд для ремонта аэродромов заработает после 2030 года

Это развитие будет долгим, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специальный фонд для восстановления аэродромов продолжит функционировать после 2030 года, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это развитие у нас будет долгое. И после 2030 года, так как фонд будет работать. И мы будем продолжать развивать нашу аэродромную инфраструктуру, мы будем продолжать использовать эти механизмы", - сказал он.

Говоря об одном из таких механизмов - государственно-частном партнерстве (ГЧП), Савельев отметил, что в этом году было заключено концессионное соглашение со Сбером. Вице-премьер подчеркнул, что в следующем году планируется увеличить до 13 ГЧП. "До 2030 года собираемся использовать механизм в целом [для] 28 аэродромов. Это дает существенный вклад и по скорости, и по качеству. Этот механизм мы широко используем", - добавил он.