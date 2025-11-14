Несколько инвесторов готовы купить акции ДОМ.РФ на сумму свыше 10 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Несколько институциональных инвесторов намерены купить в рамках IPO акции ДОМ.РФ на общую сумму более 10 млрд рублей, сообщила компания.

"Компания получила уведомления от ряда институциональных инвесторов (далее - якорные инвесторы) о намерении приобрести акции на общую сумму более 10 млрд рублей исходя из цены не выше 1 750 рублей за одну акцию", - отмечается в сообщении ДОМ.РФ.

К якорным инвесторам относятся, в частности, АО "Астра УА", АО "ВИМ инвестиции", АО УК "Ингосстрах-инвестиции" и другие, уточнили в ДОМ.РФ.