МВБ США поощрит сотрудников за работу во время шатдауна

Работники министерства получат вознаграждение в размере $10 тыс.

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США выплатит премии сотрудникам своего подразделения - Управления транспортной безопасности - в размере $10 тыс. за работу во время частичной приостановки функционирования американского правительства (шатдауна). Об этом сообщила глава ведомства Кристи Ноэм.

"Мы выплатим премии в размере $10 тыс. сотрудникам Управления транспортной безопасности по всей стране, которые проявили себя во время шатдауна, организованного демократами", - заявила Ноэм. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

В ведомстве заявили, что сотрудники Управления обеспечивали безопасность пассажиров во время шатдауна, который длился 43 дня, не получая при этом зарплату. Премии будут выделены из средств, которые перенесены с 2025 финансового года на следующий.

Управление транспортной безопасности создано в ноябре 2001 года - после терактов 11 сентября. Оно занимается защитой транспортной системы и, в частности, обеспечивает безопасность в аэропортах.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.