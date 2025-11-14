Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции 276,1 тыс. трейдеров

Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции 246,1 тыс. трейдеров на сумму $1,1 млрд, свидетельствуют данные площадки Coinglass.

Из данных площадки следует, что большая часть ликвидаций пришлась на биткойн ($507,83 млн). Порядка $968,24 млн ликвидаций пришлось на "длинные позиции", $131,2 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже HTX в паре BTC-USDT стоимостью $44,29 млн.

По данным Binance на 10:30 мск, стоимость биткойна снижалась на 6,01%, до $97,678 тыс. В это же время цена второй по популярности криптовалюты - Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - снижалась на 9,53%, до $3,220 тыс.

По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,29 трлн. Из них $1,946 трлн (59,1%) приходится на биткойн, $388,095 млрд (11,8%) - на Ethereum.