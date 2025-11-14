В Москве оборот пищевой промышленности увеличился на 15%

Лидерами роста по итогам девяти месяцев 2025 года стали мукомольные заводы столицы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Оборот пищевой промышленности в Москве вырос на 15% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма составила 708 млрд рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В январе - сентябре 2025 года оборот отрасли достиг 708 млрд рублей, на 15% превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Около 22% из этого объема, или 157,7 млрд рублей, обеспечили предприятия мясной промышленности. Более 14%, или 101,3 млрд рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, еще 12%, или 84,7 млрд рублей, - производители напитков", - рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что лидерами роста по итогам девяти месяцев 2025 года стали мукомольные заводы столицы: за год их оборот вырос на 49%. Предприятия масложировой промышленности увеличили выручку на 37%, а компании, занятые консервированием фруктов и овощей - на 33%.

"Около 77% оборота пищевой промышленности, или 542,3 млрд рублей, приходится на крупные и средние предприятия. Их оборот вырос почти на 8% по сравнению с январем - сентябрем 2024 года. Малые предприятия заработали 165,4 млрд рублей - это 23% отраслевого оборота. За год их выручка увеличилась на 46%", - добавили в пресс-службе.

Доля пищевой отрасли в общем обороте обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора составляет 12,5%. Столица обеспечивает 6,6% оборота пищепрома России.