КБР направит больше 41 млн рублей в 2026 году на субсидирование авиабилетов

Министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков отметил, что помимо региональных средств, организация авиасообщения столицы Кабардино-Балкарии с Сочи и Казанью получит также финансовую поддержку из федерального бюджета

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Больше 41 млн рублей направит Кабардино-Балкария (КБР) в 2026 году на субсидирование авиабилетов по маршрутам, обеспечивающим воздушное сообщение Нальчика с Сочи и Казанью. Об этом сообщили на заседании регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.

"Бюджетные ассигнования госпрограммы на 2026 год увеличиваются на 41,4 млн рублей. Они предусмотрены по региональному проекту "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта". Средства будут направлены на участие авиаперевозчиков в отборе Росавиации на получение господдержки организациям воздушного транспорта для воздушных перевозок пассажиров по маршрутам Нальчик - Сочи, Нальчик - Казань", - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков.

Руководитель ведомства пояснил корреспонденту ТАСС, что помимо региональных средств, организация авиасообщения столицы Кабардино-Балкарии с Сочи и Казанью получит также финансовую поддержку из федерального бюджета.

Субсидированные авиабилеты - льготные билеты по специальному сниженному тарифу, обеспечивающему доступность воздушных перевозок. Часть стоимости билета компенсируется из федерального или регионального бюджетов. Пассажир оплачивает только фиксированную цену по установленному правительством спецтарифу.