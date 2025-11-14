Комитет ГД одобрил к II чтению проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Рассмотрение бюджетного пакета Госдумой во втором чтении намечено на 18 ноября.

Бюджет фонда на 2026 год сформирован по доходам в сумме 19,086 трлн рублей (8,1% к объему ВВП) и по расходам в сумме 18,748 трлн рублей (8% к объему ВВП), в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии по доходам на обязательное пенсионное страхование - 12,327 трлн рублей, на обязательное социальное страхование - 1,414 трлн рублей, в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 319 млрд рублей, переданные полномочия - 4,929 трлн рублей, по накопительной части бюджета - 95,4 млрд рублей.

Бюджет фонда на 2027 год сформирован по доходам в сумме 19,968 трлн рублей и по расходам в сумме 19,741 трлн рублей, на 2028 год - по доходам в сумме 21,178 трлн рублей и по расходам в сумме 20,856 трлн рублей. Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета соответствует объемам средств, предусмотренных в законопроекте о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов и составляет в 2026 году 4,692 трлн рублей, в 2027 году - 4,443 трлн рублей, в 2028 году - 4,502 трлн рублей.

О стоимости пенсионного коэффициента

Бюджетом фонда предусматривается с 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублей 76 копеек, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, равного 9 584 рублей 69 копеек, что соответствует коэффициенту индексации 7,6%.

Индексация страховой пенсии предусматривается с 1 января 2026 года на 7,6%, индексация социальной пенсии - с 1 апреля на 6,8%.

С 2026 года в бюджете фонда предусмотрены расходы на финансовое обеспечение проезда участников СВО к месту прохождения санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации в реабилитационных центрах фонда и обратно, а также транспортные расходы, расходы на проживание и питание сопровождающих их лиц, если участникам СВО установлена инвалидность I группы или нуждаемость в сопровождении обусловлена медицинскими показаниями.

Материнский капитал

Размер материнского (семейного) капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год (в 2026 году - 6,8%, в 2027-2028 годах - 4%). Так, если право на него возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, то в 2026 году сумма материнского капитала составит 737,205 тыс. рублей, в 2027 году - 766,693 тыс. рублей, в 2028 году - 797,361 тыс. рублей. А в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года, а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на маткапитал не возникло, в 2026 году его размер составит 974,189 тыс. рублей, в 2027 году - 1,013 млн рублей, в 2028 году - 1,053 млн рублей.

Среди других мер, предусмотренным бюджетом Соцфонда, - рост единовременного пособия при рождении ребенка, которое уже в феврале 2026 года составит 28 773 рублей, а через два года превысит 31 тыс. рублей.