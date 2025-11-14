Диапазон сделки по покупке 100% акций Ситибанка оценивают в 13-132 млрд рублей

Итоговая сумма зависит от условий сделки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость сделки по покупке "Ренессанс капиталом" 100% акций российского Ситибанка варьируется в широком диапазоне - от 13 млрд до 132 млрд рублей. Итоговая сумма зависит от условий сделки, следует из ответов опрошенных ТАСС аналитиков.

"Для сравнения, ранее сделки по продаже западными владельцами своих российских банков проходили с дисконтом от 70% до 90% от капитала, что обусловлено как требованием регуляторов, так и ограниченным кругом покупателей. Таким образом, Citigroup, инвестировавшая в российскую "дочку", вынуждена покинуть рынок с существенными потерями по сравнению с балансовой оценкой активов", - констатирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По оценке эксперта, "Ренессанс капитал" в результате сделки получит оставшиеся активы и инфраструктуру российского Ситибанка. "Речь идет о самом юридическом лице банка с лицензией Банка России, о его портфеле корпоративных кредитов (примерно 22 млрд руб.) и значительных объемах ликвидных средств, размещенных в ЦБ и на счетах. Кроме того, к новому владельцу перейдут все обязательства банка перед клиентами и прочие активы на балансе, то есть фактически весь остаток российского бизнеса Citi", - уточнил Чернов.

Также нельзя исключать того, что "Ренессанс капитал" выступает в данной сделке как покупатель в интересах третьих лиц или инвесторов, так как сама по себе эта инвесткомпания ранее не развивала розничный банковский бизнес, считает аналитик.

Вероятно, покупатель Ситибанка будет в основном заинтересован в приобретении ликвидных активов банка с дисконтом 50-70%, что соответствует сделке от 40 млрд до 67 млрд рублей, рассуждает в свою очередь начальник отдела инвестиционного консультирования ИК "Велес капитал" Дмитрий Сергеев. "Кроме того, потенциальному покупателю могут быть интересны отдельные крупные корпоративные клиенты, которых он сможет продолжать обслуживать. У Ситибанка после закрытия розничного бизнеса в 2023 года остался бизнес по обслуживанию корпоративных клиентов", - добавил Сергеев.

Итоговая стоимость, с учетом характера передаваемых активов, может оказаться как символической, так и опираться на "чистую" стоимость активов за вычетом обязательств, если сделка оформлена как полноценная передача банковского бизнеса, прогнозирует директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

"Если рассматривать сделку через стандартную банковскую методологию оценки, где ориентиром выступает капитал и мультипликатор P/B (price-to-book value, рассчитывается как капитализация, разделенная на размер собственного капитала компании - прим. ТАСС), то возможной выглядит цена в пределах 0,1-0,3 капитала, то есть примерно 13-40 млрд рублей, что отражает дистресс-характер сделки. Более оптимистичный сценарий, предполагающий покупку ближе к балансовой стоимости с учетом ценности депозитной базы и работающей инфраструктуры, дает оценку в диапазоне 66-132 млрд рублей, хотя в нынешней рыночной конфигурации он выглядит менее вероятным", - делает вывод Кабаков.

О сделке

На этой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс капиталу - финансовый консультант" приобрести 100% акций Ситибанка, принадлежащие Citigroup Netherlands B.V. Соответствующее распоряжение президента РФ было размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Российский Ситибанк входит в список кредитных организаций, в отношении которых указом президента РФ был введен запрет на проведение определенных сделок с иностранцами из недружественных стран в 2022 году. Для проведения сделки с акциями банка необходимо соответствующее одобрение президента.

В пресс-службе "Ренессанс капитала" ТАСС не стали раскрывать дополнительных деталей сделки.

В апреле 2021 года Citi принял решение продать розничный бизнес в 14 странах, которые включали страны региона "Ближний Восток, Африка, Европа и Азия", Мексику и Россию. В марте 2022 года Citigroup объявила о поэтапном прекращении своего присутствия в России и планах свернуть свой розничный банковский бизнес в стране и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В декабре 2022 года "Уралсиб" закрыл сделку по покупке розничного кредитного портфеля Ситибанка.