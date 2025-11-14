Азаров: в газодобывающих регионах Украины остановили почти все предприятия

Наиболее сложная ситуация в Харьковской, Сумской, Полтавской областях, заявил бывший украинский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Почти все газодобывающие предприятия Харьковской, Сумской и Полтавской областей Украины остановили работу. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Наиболее сложная ситуация - это Харьковская, Сумская, Полтавская области. Три области, в которых сосредоточена вся газодобыча собственная. Насколько мне известно, сейчас практически все предприятия по добыче газа в этих областях не работают", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, ведутся ремонтные и восстановительные работы. "Но газ не добывается", - уточнил экс-премьер.

Азаров заключил, что из-за собственных действий киевский режим теряет 1,5 млрд куб. м. газа в месяц.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского топлива в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". В итоге в стране возник дефицит топлива, из-за чего на месяц, до 1 ноября, было отложено начало нынешнего отопительного сезона. Сейчас Киев вынужден закупать газ на европейском рынке по высоким ценам.