"Интер РАО" ожидает увеличения показателя EBITDA по итогам 2025 года

Он рос от 10 до 14% по разным кварталам, отметил замгендиректора по экономике и финансам Александр Думин

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Интер РАО" ожидает, что показатель EBITDA в 2025 году будет выше, чем в 2024 году. Об этом заявил замгендиректора по экономике и финансам Александр Думин в ходе телефонной конференции с инвесторами.

По его словам, компания на протяжении всего года демонстрировала неплохую динамику показателя EBITDA.

"В целом у нас по году от 10 до 14% по разным кварталам показатель подрастал. Поэтому мы сохраняем уверенность в том, что мы сможем этот темп сохранить до конца года. Таким образом, мы ожидаем, что показатель EBITDA по результатам 2025 года превзойдет 2024 год. Темп порядка 10% - это то, что мы планируем выдержать", - сказал он.

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.