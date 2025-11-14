Цена бензина АИ-92 на бирже за неделю снизилась на 2,19%

Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ упала за неделю на 0,46%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах продолжила снижение, за неделю потеряла в цене больше 2%. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ упала за день на 0,63%, а за неделю - снизилась на 0,46%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на торгах подешевел на 1,88% - до 53,701 тыс. рублей за тонну (-2,19% за неделю). При этом цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,63% - до 72,942 тыс. рублей за тонну (-0,46% за неделю).

Стоимость летнего дизельного топлива упала за день на 0,56% - до 59,193 тыс. рублей за тонну, но прибавила 0,47% за неделю. При этом стоимость межсезонного дизеля выросла на сегодняшних торгах на 0,05%, до 57,852 тыс. рублей за тонну (+0,5% за неделю), а цена зимнего дизеля упала на 0,92%, до 73,995 тыс. рублей за тонну, потеряв на 2,48% за неделю.

Топочный мазут подешевел за день на 2,62% - до 19,848 тыс. рублей за тонну, а за неделю - на 8,19%. Цена сжиженных углеводородных газов упала на сегодняшних торгах на 1,05% - до 20,441 тыс. рублей за тонну, а за неделю потеряла на 1,11%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).