Минпромторг: рост ВВП в 2025 году составит около 1,3%

Замглавы ведомства Алексей Груздев также отметил рост российской внешней торговли

ВИШАКХАПАТНАМ /Индия/, 14 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам текущего года составит около 1,3%, сектор производства за первые восемь месяцев вырос примерно на 3%. Об этом заявил на российской страновой сессии в рамках международного делового форума "Саммит партнерства" замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

"Рост ВВП в этом году составит около 1,3%. Наша внешняя торговля растет, наш производственный сектор вырос на 8,5% в прошлом году, около 3% за первые восемь месяцев этого года", - сказал замминистра, возглавляющий делегацию РФ.

Индия 14-15 ноября проводит в Вишакхапатнаме в южном штате Андхра-Прадеш одно из крупнейших международных деловых мероприятий страны - форум "Саммит партнерства". В нем принимают участие более 3 тыс. делегатов из десятков государств.