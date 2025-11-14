Минпромторг отметил конкурентоспособность России на мировом рынке

Замглавы ведомства Алексей Груздев отметил, что РФ может быть надежным партнером и выполнять свои обязательства

ВИШАКХАПАТНАМ /Индия/, 14 ноября. /ТАСС/. Россия, несмотря на масштабные санкции, сохраняет конкурентоспособность на мировом рынке и выступает надежных партнером. Об этом заявил на российской страновой сессии в рамках международного делового форума "Саммит партнерства" глава делегации из РФ, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

"Россия сейчас, к сожалению, является мировым лидером по количеству применяемых к ней санкций, почти 25 тыс. различных видов ограничений, но несмотря на это, мы конкурентоспособны", - сказал он. "Россия может быть надежным партнером, может выполнять свои обязательства и готова к эффективному сотрудничеству с Индией, у которой есть свои долгосрочные приоритеты, совпадающие с российским подходом", - добавил Груздев.

Индия 14-15 ноября проводит в Вишакхапатнаме в южном штате Андхра-Прадеш одно из крупнейших международных деловых мероприятий страны - форум "Саммит партнерства". В нем принимают участие более 3 тыс. делегатов из десятков государств. Российскую делегацию возглавляет замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.