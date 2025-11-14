Аэропорт Мурманска возобновил работу

Задерживаются шесть рейсов

МУРМАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Мурманска возобновил работу в штатном режиме. Из-за непогоды задерживаются шесть авиарейсов, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Аэропорт Мурманск работает в штатном режиме <…>. В настоящее время в связи с погодными условиями задерживаются 6 рейсов. Прибытие задержанных рейсов ожидается до 17 часов по местному времени", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о закрытии аэропорта. Четыре рейса ушли на запасные аэродромы, еще 13 были задержаны на прилет и вылет.

Сильная метель, снегопады в сочетании со штормовым ветром в порывах до 29 м/с продлится в регионе до воскресенья. Температурные перепады из минуса в плюс способствуют образованию сильной гололедицы на дорогах, предупреждали метеорологи.