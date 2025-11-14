Росмолодежь: дефицит кадров в учреждениях молодежной политики достигает 40%

Замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов также сообщил, что в ближайшие два года Росмолодежь планирует провести кадровую работу, организовав системную оценку состояния компетенций сотрудников на местах

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 40% достигает уровень дефицита кадров в учреждениях молодежной политики на местном уровне, при этом всего в 2025 году в муниципальных и региональных учреждениях этой направленности работают около 30 тыс. человек. Об этом на заседании комиссии по направлению "Молодежь и дети" сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.

"По состоянию на начало 2025 года в муниципальных и региональных учреждениях молодежной политики трудится 30 тыс. сотрудников, <…> если мы берем вместе со стартовым составом органов власти - это 38 тыс. специалистов. При этом мы понимаем, что у нас 38 млн молодых граждан и 38 тыс. специалистов, которые с ними работают. <…> При этом наиболее выраженная потребность, безусловно, <…> на муниципальном уровне, <…> нам важно здесь работать в части именно подготовки профильных специалистов на муниципальном уровне. <…> На местном уровне дефицит кадров составляет уже до 40%", - сказал он.

Аширов также отметил, что при этом число учреждений молодежной политики в целом по России на федеральном, региональном и муниципальном уровнях составляет 1 062. По его словам, благодаря проведению конкурса "Регион для молодых" ежегодно в субъектах появляются порядка 50 новых учреждений. "Нам важно не просто подготовить кадры, которые получили теоретические знания, но и, конечно же, подготовить кадры, которые могут ценностно работать", - подчеркнул Аширов.

Так, по его словам, в ближайшие два года Росмолодежь планирует провести кадровую работу, организовав системную оценку состояния компетенций сотрудников на местах. Кроме того, Аширов отметил, что после принятия профстандарта агентство запустит процедуру актуализации наименований должностей сотрудников учреждений молодежной политики, а также определит нормативную численность специалистов молодежной политики для разных видов учреждений.