Венгрия за девять месяцев на 18% увеличила закупку трубопроводного газа РФ

Всего за девять месяцев Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ €4,6 млрд

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Венгрия в январе - сентябре на 18% нарастила закупку российского трубопроводного газа в стоимостном выражении, став лидером по этому показателю среди стран Евросоюза, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

ЕС в сентябре импортировал российский трубопроводный газ на €478 млн. На сегодня газопровод "Турецкий поток" остается единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении.

Лидерами по закупкам стали Венгрия (€232 млн), Греция (€86 млн) и Болгария (€84 млн). Оплата газа Словакией составила 41 млн евро, Италией - €34 млн .

Всего за девять месяцев Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ €4,6 млрд против €5,4 млрд годом ранее. Главными покупателями стали Венгрия (€2,14 млрд), нарастившая закупки на 18%, Греция (более €1 млрд), Болгария (€646 млн) и Словакия (€473 млн).

В начале августа ТАСС сообщал, что Россия в январе - сентябре нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13 млрд куб. м.