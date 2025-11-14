"Мегафон" начал передавать МВД номера россиян, попавших под влияние мошенников

Оператору сложно отделить абонентов, которые лишь "поговорили, потроллили, и мошенник разорвал разговор", от тех, кто действительно поддался влиянию злоумышленников, отметил глава департамента оператора по предотвращению мошенничества и потерь доходов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" реализует пилотный проект с МВД РФ - он предоставляет номера телефонов россиян, которые могли попасть под влияние мошенников. Об этом сообщил глава департамента оператора по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.

"Есть у нас пилот сейчас с МВД, в рамках которого мы в онлайне отдаем телефонные номера тех граждан, которым наши системы выдают заключение, что они, возможно, находятся под действием мошенников", - сказал он на форуме "Цифровые решения".

Далее, продолжил он, сотрудники министерства внутренних дел по всей стране "с ними пытаются отрабатывать". Цель - убедить граждан не отдавать деньги.

Хренов признал, что это "не очень простая история" для "Мегафона". Он пояснил, что оператору сложно отделить абонентов, которые лишь "поговорили, потроллили, и мошенник разорвал разговор", от тех, кто действительно поддался влиянию и с кем далее общение перешло в мессенджер и на тему денег. "Тем не менее, работаем", - заключил представитель оператора.