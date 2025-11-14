Зеленский поручил кабмину проинформировать Запад об итогах аудита всех госкомпаний

По его словам, с учетом результатов аудита будут кадровые решения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский поручил правительству Украины проинформировать ключевых западных партнеров об итогах аудита всех государственных компаний страны на фоне коррупционного скандала.

"Премьер-министр [Юлия Свириденко] доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях. <...> Поручил также оперативно информировать ключевых партнеров Украины относительно результатов проверок и соответствующих решений", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, с учетом результатов аудита будут кадровые решения. Он отметил, что кадровые изменения затронут и правительство страны. В частности, премьер Свириденко предложит кандидатуры на пост глав Минюста и Минэнерго Украины, нынешние руководители которых - Герман Галущенко и Светлана Гринчук - оказались замешаны в коррупционном скандале в сфере энергетики по делу бизнесмена Тимура Миндича и уже подали заявление об отставке.

Свириденко объявила о проведении аудита всех госкомпаний Украины 13 ноября. В тот же день в Верховной раде начался сбор подписей за отставку кабмина Украины из-за коррупционного дела против Миндича, которого называют другом и "кошельком" Зеленского.

10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей главы Минюста Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.